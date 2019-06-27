Buryatya'da An-24 yolcu uçağı kaza yaptı: 2 ölü, 19 yaralı

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizheangarsk Havalimanı'nda Angara Hava Yolları'na ait olan An-24 yolcu uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı. Toplam 43 kişinin bulunduğu uçak kazasında mürettebattan 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizheangarsk Havalimanı'nda Angara Hava Yolları'na ait olan An-24 yolcu uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı. Toplam 43 kişinin bulunduğu uçak kazasında müretebattan 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buryatya Başkanı’nın Sözcüsü Aleksey Fişev’in verdiği bilgilere göre, Nizhneangarsk-Ulan Ude seferini gerçekleştiren uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından biri arıza yaptı.

​'UÇAK ALEV ALDI'

Bunun üzerine mürrettebatın havalimanına dönme kararını verdiğini belirten Fişev, ‘ön bilgilere göre, uçak havalimanına acil iniş sırasında pistten çıkıp çevredeki binaya çarptı. Bunun sonucu uçak alev aldı’ ifadelerini kullandı.

Buryatya Başkanı’nın kazada yaralanalara tüm gerekli yardımın yapılması yönündeki talimat verdiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.