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22:00 27 Haziran 2019
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    Mariya Zaharova

    Zaharova: Kerç Boğazı'nda tutuklanan denizciler için görülmemiş bir adım attık

    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Rusya
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    Konu:
    Kerç Boğazı gerginliği (50)
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması imkânlarına ilişkin Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne ve Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’ne nota gönderen Moskova’nın görülmemiş bir adım attığını söyledi.

    Kerç Boğazı'nı ihlal etmelerinin ardından Rusya tarafından alıkonan Ukrayna'nın 3 askeri gemisi
    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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    Rusya bu hafta Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne ve Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’ne, Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin Rusya kanunları çerçevesinde serbest bırakılmasının Kiev’in yararlanabileceği imkânların yer aldığı bir diplomatik nota göndermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bu teklifleri kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

    Konuyla ilgili Rossiya-1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya görülmemiş bir adım attı. Zira Kiev yönetiminden gördüğümüz saldırganlık düzeyine rağmen, Rusya bir kez daha elini uzatıp sonu gelmeyen saldırgan söylemlerden yapıcı diyaloğa geçilmesini öneriyor” dedi.

    ZELENSKİY’DEN PUTİN’E ÇAĞRI

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

    Zelenskiy “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenmek istiyorum: Hepimizin çocukları var. Çocukları ailelerine verin” dedi.

    Kerç Boğazı'na hücum eden Ukrayna savaş gemileri
    © Sputnik / Kırım'daki FSB Basın Servisi
    Rusya'dan Ukrayna ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne 'Kerç' notası
    Hem Uluslararası Deniz Hukuku  Mahkemesi hem de Ukrayna'nın Moskova'daki büyükelçiliğine gönderilen Moskova’nın notasında, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi' nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin Kerç Boğazı'nda yaşanan durum için geçerli olmadığı vurgulanmıştı.

    Geçen ay Uluslararası Deniz Hukuku  Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle mürettebatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu karara tepki göstererek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Kerç Boğazı olayının çözümü için öngörülen prosedürlerin uygulanamaz olduğunu ve mahkemenin bu alanda yetki sahibi olmadığını açıklamıştı.

    KERÇ BOĞAZI’NDA NE OLMUŞTU?

    NATO / Karadeniz
    © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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    Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

    Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.

    Konu:
    Kerç Boğazı gerginliği (50)
    Etiketler:
    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Vladimir Zelenskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova, Kerç Boğaz, Ukrayna, Rusya
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