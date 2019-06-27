Zaharova: Kerç Boğazı'nda tutuklanan denizciler için görülmemiş bir adım attık

Konuyla ilgili Rossiya-1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya görülmemiş bir adım attı. Zira Kiev yönetiminden gördüğümüz saldırganlık düzeyine rağmen, Rusya bir kez daha elini uzatıp sonu gelmeyen saldırgan söylemlerden yapıcı diyaloğa geçilmesini öneriyor” dedi.
ZELENSKİY’DEN PUTİN’E ÇAĞRI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Zelenskiy “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenmek istiyorum: Hepimizin çocukları var. Çocukları ailelerine verin” dedi.
Geçen ay Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle mürettebatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu karara tepki göstererek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Kerç Boğazı olayının çözümü için öngörülen prosedürlerin uygulanamaz olduğunu ve mahkemenin bu alanda yetki sahibi olmadığını açıklamıştı.
KERÇ BOĞAZI’NDA NE OLMUŞTU?
Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.
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