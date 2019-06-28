Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Askeri ataşemizin Türk Genelkurmayı’na çağrıldığı haberleri konusunda yorumumuz yok

Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği'nin basın ataşesi İrina Kasimova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarından birisine düzenlenen havan topu saldırısının ardından Rusya'nın Ankara'daki askeri ateşesinin Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldığının doğru olup olmadığı sorulduğunda, "Yorumumuz yok" yanıtını verdi.

Türkiye Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktalarından birisine havan topu saldırısı yapıldığını, bu yüzden bir askerin hayatını kaybettiği açıklamıştı. Saldırının, Suriye ordusu mevzilerinin yönünden geldiği ileri sürülen açıklamada, bu sebeple Rusya'nın askeri ataşesinin Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldığı kaydedilmişti.

Rusya'dan ise söz konusu açıklamadaki detayları doğrulayan bir açıklama henüz yapılmış değil.