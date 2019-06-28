Sarmat kıtalararası balistik füzesinin taktik ve teknik özellikleri ilk kez açıklandı

RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzesini geliştiren uzmanlar, Rusya'nın rakipleri için derin endişe kaynağı olan bu silahın taktik ve teknik özelliklerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

ARMY-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Rus uzmanlara göre Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton.

178 ton yakıt ağırlığı bulunan füzenin uzunluğu 35.5 metre, çapı da 3 metre.

SARMAT FÜZELERİ TÜM SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLİYOR

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Askeri-Bilimsel Komite Başkanı Albay Artyom Vyatkin, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin fırlatma testlerinin tamamlandığını ve uçuş testleri için hazırlıklara başlandığını söylemişti.

Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor.

Uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya, ARMY-2019’un resmi haber ajansıdır, uluslararası haber ajansı ve radyo Sputnik ise forumun uluslararası enformasyon partneridir.