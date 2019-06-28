Rusya: İstemeleri halinde İran'a S-400 sevkiyatına açığız

Rusya'nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal ajansı FSVTS'den yetkililer, İran'a S-400 hava savunma sistemleri sevk etmeye hazır olduklarını, ancak Tahran'dan bu yönde bir talep gelmediğini söyledi.

FSVTS basın dairesinin açıklamasında, "İran'la S-400 sistemi sevkiyatı görüşmelerine açığız. Zira bu sistem, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla getirilen sınırlamaların etki alanında değil. Bunun yanında partnerlerimizden bu konuda bir talep almış değiliz" denildi.

S-400'lerin 'modern ve yakın zamanda üretilebilecek füzeleri etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip benzersiz bir sistem' olduğunu belirten FSVTS yetkililerinin açıklamasında “birçok partnerimizin bu sistemle ciddi anlamda ilgilenmeleri şaşırtıcı değil” ifadeleri de yer aldı

Rusya'dan S-400 sistemi teslim alan ilk yabancı ülke Çin'di. Türkiye ve Hindistan da Rusya ile S-400 anlaşması imzalamış ülkelerden.

Sevkiyatın yapılması halinde Türkiye ise S-400 sistemine sahip NATO ülkesi olacak.

Söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının gelecek ay başlaması planlanıyor. ABD ise bu sevkiyata karşı çıkıyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor.