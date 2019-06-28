Rusya: İstemeleri halinde İran'a S-400 sevkiyatına açığız

S-400'lerin 'modern ve yakın zamanda üretilebilecek füzeleri etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip benzersiz bir sistem' olduğunu belirten FSVTS yetkililerinin açıklamasında “birçok partnerimizin bu sistemle ciddi anlamda ilgilenmeleri şaşırtıcı değil” ifadeleri de yer aldı
Sevkiyatın yapılması halinde Türkiye ise S-400 sistemine sahip NATO ülkesi olacak.
Söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının gelecek ay başlaması planlanıyor. ABD ise bu sevkiyata karşı çıkıyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor.
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