Rus vekil: Türkler, Rus silah sistemlerinde ısrar ederek doğru yaptı

ABD'nin Ukrayna'ya sevk ettiği silahların eski olduğuna dikkat çeken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türklerin Rus silah sistemlerinde ısrar ederek doğru yaptığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Şamanov, ABD'nin uyarılarına rağmen Türkiye'nin doğru tercih yaptığını belirtti.

Şamanov, "ABD, Türkiye'yi uyardı. Türkiye, bir NATO ülkesi. Orada, özellikle hava savunma sistemleri açısından Rus muadillerinin gerisinde kalan Amerikan silahlarının esas alındığı standartlar uygulanıyor. Türkler, bizim sistemlerimizde ısrar ederek doğru yaptı. Bu beklenen bir karardı" dedi.

'F-35'LERİN ALTERNATİFİ KONUSUNDA BİR KARAR ALINMADI'

Şamanov'a Türkiye'yle F-35 savaş uçaklarının alternatifi konusunda görüşme olup olmadığı da soruldu.

Rus vekil, bu konuda alınmış bir karar bulunmadığının altını çizdi.

'ABD UKRAYNA'YA ESKİ SİLAHLAR GÖNDERMEYİ PLANLIYOR'



Bu arada Şamanov, ABD'nin Ukrayna'ya elinde çıkarmak için çabaladığı eski silahları göndermeyi planladığını, buna rağmen yeni silah sevkiyatının Donbass'taki durumu zorlaştıracağını ifade etti.