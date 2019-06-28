Peskov: G20’deki görüşmede Trump yapıcıydı, biz de diyaloğun sürmesinden yanayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G20’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yapıcı bir tutum sergilediğini, Moskova’nın üst düzey diyaloğa devam etmek istediğini ifade etti.

Peskov, Japonya’nın Osaka kentindeki G20 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme hakkında gazetecilere konuştu.

Görüşmede Trump’ın yapıcı bir yaklaşımda ve çok düşük seviyedeki ikili ticari-ekonomik alanda işbirliğinde ilerleme kaydetmek için istekli olduğunu belirten Peskov "Ayrıca biz de istikrar ve silahsızlanma, silah kontrol gibi ciddi konularda görüşmelere başlamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Genel anlamda üst düzey diyaloğu sürdürmekten yanayız" dedi.

Görüşmede Kuzey Akımı-2 projesinin gerçekleştirilmesi konusunun ele alınmadığını kaydeden Peskov, Trump’ın Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.

Peskov “Putin gerekli açıklamaları yaptı” dedi.