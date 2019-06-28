Lavrov: Putin ile Trump, İran'da diplomatik çözümden yana

Rusya'nın Basra Körfezi ülkeleri ile İran arasında güveni pekiştirme önerisini anımsatan Lavrov, bu önerinin herkes tarafından diyalog kurma ve gerilimin önüne geçme fırsatı olarak görüldüğünün altını çizdi.
'STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Bu arada Lavrov, ABD'nin hazır olması halinde Rusya'nın da stratejik istikrarı pekiştirmeye yönelik işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.
"Devlet Başkanı Putin, stratejik saldırı silahları, stratejik istikrar konuları ve bölgesel çatışmalar konusunda eyleme geçmeye hazır olduğunu birçok kez ifade etti. ABD buna hazır olduğu ölçüde, biz de işbirliğine hazırız" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderler, diyaloğu geliştirme ve tüm dünyayı ilgilendiren ve Amerikan elitinin rehini olan küresel güvenlik meselelerini en önemli sorunlar haline getirmeme eğiliminde. Bunu çok olumlu buluyorum".
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