Rusya, bu ay günlük petrol çıkarımını OPEC anlaşmasında öngörülenden daha fazla azaltacak

Gazetecilere konuşan Novak, bu ay günlük petrol çıkarımını anlaşmada öngörülenden biraz fazla düşüreceklerini ifade etti.
Novak, "Bu ay anlaşmada öngörülen seviyenin biraz üzerindeyiz, ancak haziran ayı henüz bitmedi. Ay içindeki ortalamanın nasıl olacağını göreceğiz" dedi.
OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki anlaşma uyarınca Rusya’nın petrol üretimini günde 228 bin varile düşürmesi gerekiyor. Mayıs sonu-haziran başında petrol işleyen fabrikalardaki tadilat işlemleri ve ‘Drujba’ boru hattındaki kirlenme nedeniyle üretimde fark edilir düzeyde düşüş görülmüştü.
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