Rusya, bu ay günlük petrol çıkarımını OPEC anlaşmasında öngörülenden daha fazla azaltacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bu ay petrol çıkarımını Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki anlaşmada talep edilenden biraz daha fazla düşüreceklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak, bu ay günlük petrol çıkarımını anlaşmada öngörülenden biraz fazla düşüreceklerini ifade etti.

Novak, "Bu ay anlaşmada öngörülen seviyenin biraz üzerindeyiz, ancak haziran ayı henüz bitmedi. Ay içindeki ortalamanın nasıl olacağını göreceğiz" dedi.

"Şimdi anlaşmaya göre petrol çıkarımındaki azaltma günlük 228 bin varil" diyen Novak, ay başındaki düşüşün fazla oluşu nedeniyle ay genelinde bir fazlalığın görüldüğünü ifade etti.

OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki anlaşma uyarınca Rusya’nın petrol üretimini günde 228 bin varile düşürmesi gerekiyor. Mayıs sonu-haziran başında petrol işleyen fabrikalardaki tadilat işlemleri ve ‘Drujba’ boru hattındaki kirlenme nedeniyle üretimde fark edilir düzeyde düşüş görülmüştü.