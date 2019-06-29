'Batılı siber casuslar Yandex'e saldırdı'

Batılı istihbarat servisleri için çalışan hackerların, 2018 sonlarında Rusya’nın Google’ı olarak anılan Yandex arama motorunun siber güvenlik duvarını kırmaya çalışıp kullanıcı verilerini çalmaya çalıştığı belirtildi.

Reuters’ın konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberinde, Batılı istihbarat servislerinin görevlendirdiği hackerların Yandex’in güvenlik duvarını kırmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynaklara göre, hackerlar girişimleri sırasında ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’nın istihbarat ittifakı ‘Five Eyes’ın faydalandığı bilinen ‘Regin’ isimli nadir bir kötücül yazılımı kullandı.

Kaynaklar ayrıca hackerların, Yandex’in kullanıcı hesaplarındaki kimlik doğrulama işlemini nasıl yaptığına ilişkin teknik bilgiye ulaşmayı amaçladığını ileri sürdü.

'VERİLERE ULAŞAMADILAR'

Ancak Sputnik’e konuşan bir Yandex sözcüsü şirketin IT uzmanlarının sızma girişimini zamanında tespit edip etkisiz hale getirdiğini, hackerların böylece kullanıcıların verilerine ulaşamadığını ifade etti.

"Tüm servislerimizin sorunsuzca çalıştığından emin olmak ve kullanıcı verilerimizin güvende olması başlıca önceliğimiz" diyen Yandex sözcüsü, şirketin gerekli korumayı sağlamak için tüm araçlarını kullandığını kaydetti.