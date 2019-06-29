Kremlin: S-400 anlaşması, Türkiye’ye kısmi teknoloji transferini öngörüyor

Basın toplantısında Türkiye’ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi sevkiyatının şartlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sözleşme, (Türkiye’ye) üretim konusunda kısmi teknoloji transferi yapılmasını içeriyor” dedi.

Peskov, bununla birlikte transferin kısmi olacağına bir defa daha vurgu yaptı.

Teknoloji transferinin, daha önce ABD ile yapılan Patriot görüşmelerinde de Ankara'nın en önemli şartlarından biri olduğunu biliniyordu.

ABD, Rusya yapımı bir sistem olduğu için Türkiye’nin S-400 satın almasına karşı çıkıyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım kartını oynamış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri dönüş olmayacağını defalarca söyledi.

Söz konusu Rus savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatının gelecek ay başlaması planlanıyor.