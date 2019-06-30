Peskov: Bunu Trump'tan ilk kez G20 zirvesindeki görüşmede duyduk

Rusya Başbakanı Anton Siluanov ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in de bulunduğu toplantıda, Trump bakana konuyla ilgili Rus meslektaşı ile görüşüp iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmesini kısıtlayan faktörleri ele alması talimatı verdi.
Peskov “Trump görüşmenin gidişatına göre başka doğrudan talimatlar da verdi. Yani ABD Başkanı diyaloğun geliştirilmesine yönelik arzusunu çok yoğun biçimde ifade etti” dedi.
Putin’in de ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirttiğini aktaran Peskov “Putin ayrıca ABD tarafından bir karşılık olmadan bu konuda konuşmanın gerekmediğini söyledi. Bu karşılıklılığı Trump’tan ilk kez duyduk” ifadelerini kullandı.
Rusya tarafının istikrar ve silah kontrol gibi ciddi konularda diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Peskov’a göre, liderler vedalaştırken oldukça emin biçimde üst düzey temasların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
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