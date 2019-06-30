Peskov: Bunu Trump'tan ilk kez G20 zirvesindeki görüşmede duyduk

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'daki G20 zirvesi kapsamında yapılan görüşmede Rusya Devlet başkanının ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ABD’den karşılık gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’tan bu konuda ilk kez ‘karşılıklılığı’ duyduklarını ifade etti.

Rossiya 1 televizyonundaki ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, G20’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin, Çin ile olan ilişkilerin gerisinde kalmasının üzücü olduğunu ve bu alanda ‘mutlaka bir şeyler yapılması’ gerektiğini ifade etti.

Rusya Başbakanı Anton Siluanov ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in de bulunduğu toplantıda, Trump bakana konuyla ilgili Rus meslektaşı ile görüşüp iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmesini kısıtlayan faktörleri ele alması talimatı verdi.

Peskov “Trump görüşmenin gidişatına göre başka doğrudan talimatlar da verdi. Yani ABD Başkanı diyaloğun geliştirilmesine yönelik arzusunu çok yoğun biçimde ifade etti” dedi.

Putin’in de ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirttiğini aktaran Peskov “Putin ayrıca ABD tarafından bir karşılık olmadan bu konuda konuşmanın gerekmediğini söyledi. Bu karşılıklılığı Trump’tan ilk kez duyduk” ifadelerini kullandı.

Rusya tarafının istikrar ve silah kontrol gibi ciddi konularda diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Peskov’a göre, liderler vedalaştırken oldukça emin biçimde üst düzey temasların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.