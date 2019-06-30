Rusya: Trump-Kim görüşmesi olumlu ancak pozisyonlarında bir yakınlaşma olmadı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılan görüşmenin bölgesel güvenlik için olumlu olduğunu söyledi. Rus senatör Kosaçev’e göre de Kore yarımadasında çözüm, Rusya olmadan mümkün değil.

Gazetecilere konuşan Slutskiy “ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin görüşmesi ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaşmaları kuşkusuz bölgesel güvenlik ve küresel istikrar için olumlu bir sinyal” dedi.

Trump’ın şimdi iki tarafın pozisyonlarında da gerçek anlamda bir ilerleme gerçekleşmeden, olumlu beklentiler yaratmayı başardığını belirten Slutskiy “Gözle görülür bir siyasi sonuca ulaşıldı. Ancak bu süreç sürdürülebilir olacak mı? ABD iki taraflı olarak sorunları çözmeyi gerçekten başaracak mı? Önceki deneyimlere bakarsak, kesinlikle hayır. Bir kez daha tekrarlıyorum, tarafların pozisyonlarında bir yakınlaşma olmadı” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA OLMADAN UZUN VADELİ BİR ÇÖZÜM OLAMAZ’

Diğer yandan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de “Genel olarak sorun gerçekten de iki tarafa dayalı. Washington’ın garantisi olmadan nükleer silahlardan arınma olamaz. Ancak üçüncü tarafların, Rusya ve Çin’in katılımı olmadan sorunun uzun vadeli bir çözümü olmayacak” dedi.

Kosaçev, görüşmenin Trump için Kim için olduğundan çok daha önemli olduğuna dikkat çekti: “ Yaptırımları kaldırmamasına, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması amacına yönelik herhangi bir adım atmamasına rağmen, Trump için tarihi bir şey başarmak, ABD’nin Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk başkanı olmak, sürecin devam ettiğini, Kim Jong Un’la harika bir temasının olduğunu göstermek çok önemliydi.”