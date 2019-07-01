Putin Minsk’te Avrupa Oyunları’nın kapanış törenini izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un başkenti Minsk’te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Oyunları’nın bugün yapılan kapanış törenine katıldı.

Putin, Avrupa Oyunları’nın kapanış törenini Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan lideri Armen Sarkisyan ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ile birlikte VIP locasından izledi.

Rus lider daha önce Lukaşenko ile resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirmişti, iki lidere daha sonra Tacikistan lideri Rahmon da katılmıştı.

Bu görüşme öncesindeyse Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir görüşme yapmış, ayrıca genel madalya sıralamasında 44’ü altın 109 madalyanın sahibi olan Rusya milli takımının oyuncularıyla buluşmuştu.

Putin, Rus atletlerin gösterdikleri sonuçları etkileyici olarak tanımladı.

Rusya milli takımının kadın temsilcileriyse Rus lidere üzerinde ‘Rusya Takımı’ yazılarının yer aldığı bir ceket hediye etti. Putin ceketi “Uygun” sözleriyle hemen giydi.