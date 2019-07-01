TBMM Başkanı Şentop Moskova'ya gitti

1-2 Temmuz'da düzenlenecek foruma katılacak olan Şentop, burada bir konuşma yapacak.

Forumda, 'Parlamentolararası İşbirliği: İlkeler, Eğilimler', 'Yoksulluk ve Eşitsizliğin Azaltılmasında Yasal Düzenlemelerin Rolü', 'Dijital Gelecek için Yasa Yapım Süreci ve Yasal Çerçeve: Zorluklar ve Çözümler', 'Parlamentarizmin Gelişmesinde Gençliğin Rolü: Tecrübe ve Öncelikler' ve 'Uluslararası Güvenlik: Barış ve İstikrar İçin Kanun Koyucuların Diyaloğu' gibi başlıklar ele alınacak.

TBMM-DUMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Şentop, yarın Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin görüşecek ve TBMM-Duma İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

MATVİYENKO İLE GÖRÜŞECEK

Şentop, çarşamba günü de parlementonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.