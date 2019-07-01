G20'nin resmi internet sitesinde Rusya'nın Kuril adaları Japonya'ya aitmiş gibi gösterildi

G-20'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bir videoda Rusya'ya ait Kuril adaları Japonya'nın bir parçası olarak gösterildi.

G20'nin internet sitesinde yayınlanan 'G20: Japonya'nın ilham veren şehirleri - Osaka' başlıklı video ilk olarak Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin YouTube sayfasında yayınlanmıştı ancak video G-20'nin sitesinde yayınlanması üzerine yeniden gündeme geldi.

Japonya haritası görüntüsüyle başlayan videoda, Kuril'i oluşturan tartışmaları adalar Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai Japonya sınırlarında gösteriliyor.

Rus yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Haziran ayında yaptığı açıklamada "Güney Kuriller'de dalgalanan Rus bayrağı indirilecek mi?" sorusu üzerine bu bölgeleri Japonya'ya verme niyetinde olmadıklarını belirterek, Rus bayrağının dalgalanmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Öte yandan, Osaka’daki zirvede ilan edilen yeni ortak ekonomik projelerin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir çözülme işareti olabileceği belirtiliyor.