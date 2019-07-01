ABD merkezli vakıf, güvenlik sebebiyle Rusya’da istenmeyen kuruluşlar arasına alındı

Rusya Başsavcılığı, ülkenin temel anayasal düzeni ve güvenlik prensiplerine yönelik bir tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle ABD merkezli Özgür Rusya Vakfı’nın (Free Russia Foundation) istenmeyen kuruluş olarak belirlendiğini duyurdu.

Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Özgür Rusya Vakfı istenmeyen kuruluş ilan edildi.

Açıklamada “Vakfın faaliyetlerinin Rusya’nın anayasal düzeni ve güvenliğine ilişkin temel prensiplere yönelik tehdit teşkil ettiği tespit edildi” dedi.

Rusya Adalet Bakanlığı cuma günü vakfı istenmeyen yabancı sivil toplum kuruluşları arasına alındığını bildirmişti.

Sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2014 yılında Washington’da bir grup Rus göçmen tarafından kurulan vakfın amacı ABD’deki karar verici mercileri ‘Rusya’da gerçekleşen olaylarla ilgili bilgilendirmek ve ABD’de etkili ve sürdürülebilir Rusya politikası oluşturulmasına’ destek vermek.