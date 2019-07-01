Putin'den Elton John'un LGBT eleştirisine yanıt

Rusya lideri Vladimir Putin, daha önce eşcinsellerle ilgili yaptığı açıklamaları ve Rusya'daki yasakları eleştiren İngiliz şarkıcı Elton John’a yanıt verdi. Putin, Rusya’da LGBT bireylerine düzgün ve tarafsız davranıldığını ve ülke ile ilgili ‘ikiyüzlülük’ ifadesini kullanan şarkıcının bu konuda yanıldığını belirtti.
Japonya’nın Osaka kentinde G20 liderler zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un kendisine ve Rusya’ya yönelttiği eleştiriler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Rus lider, Rusya’da LGBT topluluğuna düzgün ve tarafsız davranıldığını ve ülke ile ilgili ‘ikiyüzlülük’ ifadesini kullanan şarkıcının bu konuda yanıldığını kaydetti.
Putin daha önce Financial Times gazetesine verdiği demeçte liberal fikirlerin modasının geçtiğini ve halkın ezici bir çoğunluğunun çıkarlarıyla çelişir hale geldiğini söylemişti. Rus lider, liberalizm dahil tüm görüşlerin var olmasına olanak sağlanması, ancak daha önemlisi, genel nüfusun çıkarlarının unutulmaması gerektiğini, böylelikle iç siyasi dalgalanmaların olmayacağını vurgulamıştı. Putin ayrıca Rusya’da LGBT topluluğunun üyelerine herhangi bir şekilde karşı gelinmediğini de ifade etmişti.
Bu açıklamaların üzerine Elton John, Putin’e hitap ederek liberal değerler ve LGBT bireyler ile ilgili sözlerine itiraz etmişti.
Bir gazetecinin bu konuyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Putin, “Elton John’u hatırladınız, kendisine büyük saygı duyuyorum, o parlak bir müzisyen. Aslında bize geliyor ve hepimiz kendisini zevkle dinliyoruz. Onun yanıldığını düşünüyorum, bu konuda abarttığım herhangi bir şey yok, ülkemizde LGBT topluluğunun bireylerine karşı tutum gerçekten de çok düzgün ve kesinlikle tarafsız” dedi ve şöyle devam etti:
Ülkemizde, herkesin bizi tiye aldığı bir yasa var, eşcinselliğin yetişkin olmayanların arasında propagandasına yasakla ilgili. Bırakın kişilerin büyümesine izin verelim, önce yetişkin olsunlar, ardından kim olduklarına karar versinler. Çocukları rahat bırakın."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)