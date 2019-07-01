Rus Büyükelçi’den AB’ye: Konuyu siyasallaştırmayı bırakırsanız Türk Akım uzatılır

Sputnik’e konuşan Rusya’nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türk Akım’ın Avrupa’nın güneyine uzatılması gibi büyük bir projenin gerçekleştirilmesinin Avrupa Komisyonu’nun yaklaşımına bağlı olduğunu ifade etti.

Botsan-Harçenko “Avrupa Birliği tarafında prensipte tek sorun konunun fazla siyasallaştırılması, Rusya’nın niyetleri, projenin amaçları ve anlamı hakkında kesinlikle çarpıtılmış fikirler oluşturulması. Bu tür bir siyasallaştırma ortadan kaldırılır; Avrupa’nın çıkarları ve ekonomisi ile karşılıklı çıkarlarımızın baş köşeye koyulduğu normal, pragmatik bir yaklaşım sergilenirse her şey yoluna girer” ifadelerini kullandı.