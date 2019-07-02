Rusya'da kutup ayısına karşı süpürgeli savunma

Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde bir temizlik görevlisinin kutup ayısına karşı kendini süpürge ve faraşla savunduğu anlar kameraya yansıdı.

Moskova Hayvanat Bahçesi’nde iki görevli temizlik yapmak için bir kutup ayısının kafesine girdi. O sırada kutup ayısı arkası dönük kadın görevlinin üzerine hızla yürüdü.

Kutup ayısını fark eden kadın görevli, sakin bir şekilde elindeki faraş ve süpürgeyle kutup ayısını uzaklaştırdı. Kutup ayısı bir kez daha yaklaşamaya çalışsa da süpürgeden korkup yeniden uzaklaştı.

Diğer görevlinin de dikkatini dağıtmaya çalıştığı ayı geri çekildiğinde, iki görevli kapıya yaklaşarak hiçbir yara almadan kafesten ayrıldı.

Fearless #Moscow Zoo cleaner fends off polar bear with broomhttps://t.co/lfBFwg6UOn pic.twitter.com/zBqLRI4eUT — RT (@RT_com) 1 Temmuz 2019

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