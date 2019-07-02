'Knyaz Vladimir gemisinin güzergâhının Türkiye’ye kadar uzatılması isteniyor'

Yabancı turistlerin Kırım ziyaretleri, yaptırımlara rağmen hızla yükseliyor. Ekim ayından bu yana Güneydoğu Asya’dan gelen turistler, Prens Vladimir isimli yolcu gemisiyle yarımadayı ziyaret etme imkânı buluyor. RG’ye göre, Türk turistlerden de ilgi gören geminin güzergâhının Türkiye’ye kadar uzatılması tekliflerinin yöneltildiği belirtiliyor.

Rossiyskaya Gazeta’ya (RG) göre, Knyaz Vladimir isimli 350 kapasiteli yolcu gemisi, bu yıl ilk seferini 12 Mayıs’ta gerçekleştirdi. Gemi, bu sezon yolcuların hizmetine sunulmadan önce büyük çaplı bir bakıma girdi. Bu bakım kapsamında konuk odaları ve restoranlarla, geminin boyası yenilendi.

Restorasyonun en zorlayıcı kısmı ise, ana jeneratörlerin değiştirilmesi oldu. Zira bunun yapılması için metal cephelerin kesilmesi gerekti. Ancak söz konusu işlemin ardından gemi, bir düzine seyahate çıkmaya daha hazır hale geldi.

Knyaz Vladimir gemisi ile bu sezonda 9000 kadar turist Soçi ve Sivastopol arasında seyahat etme fırsatı yakalayacak. 19 Ekim’e dek sürmesi planlanan gemi yolculuklarında, 23 seferin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Güz dönemi seyahatlerinde yalnızca Rusya’dan değil, dünyanın pek çok yerinden yabancı yolcular da bulunacak.

Konu hakkında Kırım parlamentosunun Sağlık, Tatil ve Turizm Komitesi Başkanı Aleksey Çernyak, “Kırım’ı ziyaret etmek isteyen yabancı turistler ilk önce Soçi havalimanına uçacak, ardından yolcu gemileriyle Kırım kıyılarına varacaklar” açıklamasını yaptı.

Çernyak’a göre, seyahatlerini tamamlayan yabancı konuklar, aynı güzergâh üzerinden ülkelerine geri dönebilecek. Almanya ve Sırbistan’dan temsilciler, gemiyi gördüler bile. Vietnam ve Çin’deki turizm acenteleriyle de anlaşmalar yapıldı.

'İKİ TÜRK KIRIM’A KNYAZ VLADİMİR GEMİSİ İLE GELDİ'

Yat şirketinin yöneticisi Viktor Glukhovşçenko, “Esasen yabancı turistler Kırım limanlarına Prens Vladimir gemisi ile ziyaret gerçekleştirdi, ancak şimdiye kadarki bu yabancı turistler, turizm acentelerinin aracılığı olmaksızın bağımsız olarak tur satın alanlardı. İki Türk, dört ABD’li ve 10 Alman turist gemimizi tercih edip Kırım ziyaretlerini gerçekleştirdiler ve oldukça da memnun kaldılar” açıklamalarını yaptı.

Daha temmuz ayından gelecek sene için tur satışları yapılmaya başlanacak ve seyir alanı kaydadeğer ölçüde genişletilecek.2020 sezonu 1 Mart’ta başlayacak ve Ekim’in sonuna dek sürecek. Sezondışı dönemde geminin bünyesine iki ısıtma sistemli havuz eklenecek ve yolcu kabinleri çok daha şık hale getirilecek. Bu dönemde turlar, sezona göre yüzde 20 daha düşük fiyatlandırılacak. Mevcut durumda haftalık bir turun maliyeti kişi başına 38,000 ruble (Yaklaşık 3500 Türk lirası). Gelecek yıl turun rotasının Sohum’a dek genişletilmesi planlanıyor.

Diğer yandan güzergâhın Türkiye’ye kadar uzatılmasına yönelik teklifler de var. Konuyla ilgilenen Türk tur şirketleri Rus partnerlerine projeler sundu, ancak bunun için hükümetler arası düzeyde anlaşmalar gerekiyor.