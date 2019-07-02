Kremlin: Putin foruma katılımını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile acil görüşme yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘Rusya Nehirleri’ adlı foruma katılımını iptal ettiğini ve en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceğini belirtti.

Rus basınına açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya Nehirleri’ adlı foruma katılım programını iptal ettiğini ve en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini kaydetti.

Peskov, “Vladimir Putin, ‘Rusya Nehirleri’ forumuna katılımını iptal etti. Başkanın talimatıyla forum katılımcılarına Başbakan Yardımcısı Olga Golodets hitap edecek” dedi ve şöyle devam etti:

“Başkanın en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesi planlandı.”

Peskov, görüşmenin konusu ile ilgili detay vermedi.

Putin’in programını iptal ederek Şoygu ile acil toplantı planlamasının Rusya Savunma Bakanlığı’nın 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan denizaltı yangını hakkındaki açıklamasıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.