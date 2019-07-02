Putin Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede kendisine Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltı aracında çıkan yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk’a gitme talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede kendisine Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait denizaltı aracında çıkan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk’a gitme talimatı verdi.

Putin, “Raporları bizzat dinlemek ve komisyonu bu trajedinin nedenlerini koşulsuz olarak ortaya çıkarmaya yönlendirmek üzere Severomorsk’a gitmenizi rica ederim. Oradan döndükten sonra bizzat bana rapor etmenizi rica ederim” diye konuştu.

PUTİN HAYATLARINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ SUNDU

Putin ayrıca denizaltı aracında meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden 14 denizcinin ailelerine başsağlığı dileklerini sundu.

“Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum” diyen Putin, Savunma Bakanı Şoygu’ya ailelere her türlü yardım ve desteğin sağlanması için ayrıca talimat verdi.

ŞOYGU: 14 DENİZCİNİN ÖLDÜĞÜ ARAÇ İNCELENİYOR, KAZANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı aracında çıkan yangınla ilgili Putin’i bilgilendiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, şu anda araçtaki incelemelerin devam ettiğini ve kazanın nedenlerinin araştırıldığını aktardı.

Şoygu, “14 denizci hayatını kaybetti, mürettebatın kararlı eylemleri sonucu çıkan yangın söndürüldü. Denizaltı aracı şu anda Severomorsk’taki üste bulunuyor, aracı inceleme çalışmaları sürüyor, olup bitenin nedenleri araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Şoygu, kazanın nedenlerinin soruşturulması için Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın başkanlığında bir komisyon oluşturulduğunu da ekledi.