Matviyenko: AKPM'de Türk heyetiyle işbirliği için sabırsızlanıyoruz

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Türk heyetiyle işbirliği umduklarını belirterek, "Orada değiştirilecek çok şey var" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Matviyenko, "AKPM’deki krizin aşılması konusunda verdikleri destekten dolayı Türkiye’ye minnettarız. Meclis’te Türk heyetiyle yapıcı işbirliği içinsabırsızlanıyoruz, orada değiştirilecek çok şey var" dedi.

Daha önce TBMM Başkanı Şentop, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmede, Rus heyetinin AKPM’ye dönmesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını söylemişti.

Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki bağların son zamanlarda önemli ölçüde etkinleştiğini ve yeni bir seviyeye çıktığını dile getiren Matviyenko, Şentop ile görüşmenin ardından Rusya-Türkiye Üst Düzey Parlamento Arası Komisyon’un kurulmasına ilişkin düzenleme imzaladıklarını bildirerek, "Bu formalite bir dokümanın imzalanması değil, bu üst düzey bir komisyon. Bu, parlamento arası işbirliğimizin kalite açısından tamamen yeni bir seviyeye çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası işbirliğinin, Rus parlamentosunun iki kanadının başkanları ile TBMM Başkanı’nın şahsi kontrolü altında olacağının altını çizen Matviyenko, "Üçümüz görüşecek, işbirliğinin geleceğini belirleyeceğiz. Bunun, Rus-Türk parlamento işbirliğinin gelişmesinde tarihi bir aşama olduğunu düşünüyorum" dedi.