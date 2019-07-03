Lavrov: ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsısız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Lavrov, Kürtlerle Araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını da vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin Kürt faktörü üzerinde spekülasyon yaptığı gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. ABD'liler Kürtleri Kürtlerin daha önce yaşamadığı bölgeler de dahil Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

ABD'nin böylelikle Kürtleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozma politikasını teşvik etmek ve bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşayan Kürtler ile Arap aşiretler arasında ihtilaf yaratmak için kullandığını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

'KÜRTLER VE ARAPLAR ARASINDA CİDDİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR'

"Kürtler ve Arap aşiretleri arasında ciddi çatışmalar yaşandığına dair bilgi var. Bu bizi kaygılandırıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını, Suriye'de yaşayan tüm etnik grupların çıkar dengesini ihlal eden eylemlerden kaçınacağını umuyorum."

'HÜKÜMETE VE KÜRTLERE DİYALOG KURMALARI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORUZ'

Lavrov, Suriye hükümeti ve Kürt temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde, taraflara Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gibi uluslararası toplum tarafından kabul edilen ilkelere dayanan doğrudan diyalog kurmaları gerektiğini anlattıklarını sözlerine ekledi.