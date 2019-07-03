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15:14 03 Temmuz 2019
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu: Denizaltı aracı mürettebatının kahramanlığı sayesinde yangında 1 kişi hayatta kaldı

    © Sputnik / Cyril Kallinikov
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Barents Denizi'nde Rus karasuları içerisindeyken 14 mürettebat üyesi yangın sonucu ölen denizaltı aracındaki 1 sivilin hayatta kaldığını belirtti.

    Rusya Pasifik Filosu
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Putin Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi
    Rusya lideri Vladimir Putin'in görevlendirmesiyle, 14 denizcinin ölümüne neden olan su altı aracı yangınının sebeplerine ilişkin soruşturma hakkında birinci elden bilgi edinmesi için donanmanın Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki üssü olan Severomorsk'a giden Savunma Bakanı Şoygu söz konusu su altı aracındaki mürettebat üyelerinden birinin hayatta kaldığını söyledi.

    Rus donanmasına ait denizaltı aracındaki denizcilerin, mürettebatta yer alan sivil bir uzmanı kurtarabilmek için kendi hayatlarını feda ettiklerini belirten Şoygu, şöyle devam etti: "Denizciler kahramanca davrandılar. Yangının yayıldığı bölmeden herkesten önce sivil bir uzmanı tahliye ettiler, onun arkasından da yangının su altı aracının tamamına yayılmasını önlemek için bölmenin kapısını kapattılar."

    Şoygu'nun söz konusu açıklamasından, denizaltı aracındaki en az bir kişinin hayatta kalabildiği anlaşılıyor. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, mürettebat üyelerinden hayatta kalan olup olmadığına ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

    Bunun yanında, suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracında yangın çıktığı esnada kaç kişinin bulunduğu net olarak bilinmiyor. Ancak mürettebattaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri biliniyor.

    Rusya Devlet Başkanı Putin de denizaltı aracındaki yangın sonucunda 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.

    Putin'in Mayıs 2000'de göreve gelmesinden kısa bir süre sonra ağustos ayında Kursk isimli bir denizaltı Barents denizinde batmış, aracın içerisinde bulunan 118 denizci hayatını kaybetmişti. Kursk, modern Rusya tarihinin en trajedik olaylarından biri ve her yıldönümünde her sene hâlâ anılıyor.

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    Etiketler:
    Rusya, Barents Denizi, Denizaltı, Sergey Şoygu
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