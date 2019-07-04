Putin: AB ile tam kapsamlı ilişkiler geliştirmekten yanayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda Rusya’nın Avrupa Birliği ile tam kapsamlı ilişkiler geliştirmeye ve AB’deki seçmenlerin desteklediği her siyasi güçle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Corriere della Sera’ya verdiği röportajda “Rusya ile Avrupa Birliği arasında tam kapsamlı ilişkiler geliştirmeyi, ortak kıtamızda güvenlik ve istikrarı sağlamayı istiyoruz. Avrupalı seçmenlerin yetki verdiği tüm siyasi güçlerle yapıcı biçimde çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

‘ABD’DEN FARKIMIZ BU’

AB ülkeleri ya da dünyanın başka ülkelerinin içişlerine müdahalede bulunmadıklarını, böyle bir planları olmadığını da netleştirmek istediğini vurgulayan Rus lider “Bizim ABD ve sözgelimi, Şubat 2014’te Ukrayna’daki darbeyi destekleyen birçok müttefikinden başlıca farkımız bu” dedi.

Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiği iddialarının absürt olduğunu belirten Putin, yapılan soruşturmaların neticesinde iddiaya dair bir kanıt bulunamadığının altını çizdi.

Putin, ABD ve AB’deki seçim süreçlerine müdahaleye benzer suçlamalarla getirilen yaptırımların hâlâ yürürlükte olduğunu, suçlamaları yöneltenlerin Rusya’yı şeytanlaştırma amacı güttüğünü ifade etti.

‘MOSKOVA-KİEV DİYALOĞU MÜMKÜN’

“Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı seçilmesinin ardından Donbass’taki krizin çözümü ve karşılıklı yapıcı diyaloğun geliştirilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerdeki buzlarda bir çözülme olması mümkün mü?” sorusunu yanıtlayan Putin şöyle konuştu: “Evet, Vladimir Zelenskiy seçim öncesi vaatlerini yerine getirirse mümkün. Ayrıca Donbass’taki yurttaşlarını ayrılıkçı olarak nitelendirmeyi bırakıp onlarla doğrudan temas kurarsa, Ukrayna yönetimi Minsk anlaşmalarına uyarsa…”

Putin, Zelenskiy’nin zorla bir Ukraynalılaştırma, Rusça yasağı, coşkun bir neo-nazizm ve ülkenin güneydoğusunda bir krizin yanı sıra eski yönetimin hassas kiliseler arası diyaloğa zarar verme girişimlerini devraldığını ifade etti.

Putin, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın karşılıklı çıkarlara aykırı olduğunu, işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

‘YAPACAK İŞLERİM VAR’

2024’ten sonra siyaseti bırakıp bırakmayacağı ya da ne yapacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, önünde beş yıllık görev süreci olduğunu, 2024’te görevi sona erdiğinde ne yapacağına yönelik tahminlerde bulunması için henüz erken olduğunu söyledi.

Putin “Dünyada gözlemlediğimiz hızla değişen uluslararası dinamikler doğrultusunda tahmin yürütmek zor. İnanın bana şu an bulunduğum pozisyonda yapacak işlerim var” dedi.

‘DEVLET TAHVİLLERİ KONUSUNA DEĞİNMEDİK’

“İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Rusya ziyareti sırasında İtalyan devlet tahvillerinin satın alınması ihtimali ele alındı mı?” sorusu karşısında da Putin “Konuyu görüşmedik. Bildiğim kadarıyla İtalya’dan resmi bir talep de almadık” dedi.

Putin, bugün İtalya’ya yapacağı ziyarette Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Francis ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’a göre, tarafların gündeminde Rusya-AB işbirliği, İran nükleer programı, Suriye, İtalya ve Ukrayna olacak. Putin ve Conte Rusya-İtalya Sivil Toplum Diyaloğu Forumu’na katılacak. Putin Roma ziyareti kapsamında eksi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile de bir araya gelecek.