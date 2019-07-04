Putin: Soğuk Savaş döneminden kalma caydırma ve blok felsefesi gibi köhne kavramları terk etmeliyiz

İtalya ziyareti öncesi Corriere della Sera'ya röportaj veren Putin, "Rusya'da NATO'nun genişlemesi hakkında çok sık konuşuluyor. Birçok Avrupa ülkesi, özellikle de Doğu Avrupa'dakiler Rusya'nın olası saldırganlık eylemlerinden korktuklarını belirtiyor. Bunlar nasıl aşılabilir?" sorusunu yanıtladı.

'ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAYA HER ZAMAN AÇIĞIZ'

Rusya ve NATO arasındaki sağlıksız durumun ortadan kaldırılması için dünyanın Soğuk Savaş döneminden kalma caydırma ve blok felsefesi gibi köhne kavramların terk edilmesi gerektiğini belirten Putin, "Güvenlik sistemi, ortak ve görünmez olmalı. Bu tür bir sistem, BM Tüzüğü ile Helsinki Nihai Senedi'nde yer verilen temel uluslararası ilişkiler ilkelerine dayanmalı. İtalya'nın Avrupa-Atlantik'te karşılıklı anlayışı geliştirmeye dönük çabalarını takdir ediyoruz. Uluslararası terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi gerçek güvenlik tehditlerine karşı koyulmasına İtalyan ve diğer Batılı partnerlerimizle ortak çalışmalar yapmaya her zaman açığız" dedi.

Putin'e ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkilerinde iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen silahsızlanma anlaşmalarında yaşanan krizden Rusya'nın ne kadar sorumlu olduğu da soruldu.

'RUSYA'NIN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK'

Rusya'dan oluşan tabloda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını vurgulayan Rus lider, uluslararası güvenlik sistemindeki çöküşün ABD'nin Anti-Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesiyle başladığını kaydetti.

'SİLAHLANMA YARIŞINA ÇEKİLMEK İSTEMİYORUZ'

Rusya'nın savunmaya yaklaşık 48 milyar dolar harcadığına, ABD'nin askeri bütçesinin ise 700 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çeken Putin, "Burada gerçek bir silahlanma yarışının emaresi var mı? Bu yarışa çekilmek istemiyoruz. Ancak bir yandan güvenliğimizi de sağlamak zorundayız. Bu nedenle de, ABD'nin artan askeri harcamalarına ve tamamen yıkıcı eylemlerine cevaben gelişmiş silahlar ve ekipman geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'INF İÇİN RET CEVABI ALDIK, START'IN DURUMU BELİRSİZ'

Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) yaşanan gelişmelerin açık bir örneği olarak göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'ye birden fazla başvurarak bu anlaşmayla ilgili sorunları çözmeyi önerdik ancak ret cevabı aldık. Sonuç olarak, ABD önemli bir anlaşma rejimini daha çiğniyor."

Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (START) da değinen Putin, bu anlaşmadaki belirsizliğin devam ettiğinin, şu an itibarıyla ABD'nin 2021'de sona erecek anlaşmanın uzatılmasını veya tam teşekküllü yeni bir anlaşma yapma olasılığını konuşmaya hazır görünmediğinin altını çizdi.

'RUSYA ANLAŞMA YAPMAK İÇİN SİYASİ İRADEYE SAHİP'

Bu bağlamda bir hususun daha vurgulanması gerektiğini kaydeden Rus lider, "Ekim 2018'de ABD'ye nükleer savaşın kabul edilemez olduğuna dair ortak açıklama kabul etmeyi önerdik. Ancak ABD'den yanıt alamadık. Silah kontrolü alanında somut anlaşmalar yapılmasının uluslararası güvenliği pekiştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Rusya, bunu yapmak için siyasi iradeye sahip ve ABD'nin bir karar alması gerekiyor. Japonya'daki G20 zirvesinde yaptığımız görüşmede Trump'a bu görüşümü ilettim" diye ekledi.