Rusya Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden 14 denizcinin isimlerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltı aracında çıkan yangın sonucunda hayatını kaybeden 14 denizcinin adını açıkladı. Ölenler arasında Rusya Kahramanı unvanlı yedi birinci seviye, üç ikinci, ikisi üçüncü seviye, bir teğmen rütbeli kaptan, bir yarbay rütbeli sağlık görevlisi vardı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denizaltı aracında hayatını kaybeden 14 denizcinin isimleri şöyle:

Birinci seviye kaptan

Denis Dolonskiy – Rusya Kahramanı

Nikolai Filin – Rusya Kahramanı

Vladimir Abankin

Andrey Voskresenskiy

Konstantin İvanov

Denis Oparin

Konstantin Somov

İkinci seviye kaptan

Aleksandr Avdonin

Sergey Danilçenko

Dmitriy Solovyev

Üçüncü seviye kaptan

Viktor Kuzmin

Vladimir Suhiniçev

Teğmen

Mihail Dubkov

Yarbay

Aleksandr Vasilyev

Bakanlığa göre, hayatını kaybeden askerler sözkonusu denizaltı aracının aşırı derinliklere indiği, Arktika bölgesinde çok sayıda zorlu sualtı araştırmasında görev almıştı.

Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin de araçta 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.

​