Rusya Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden 14 denizcinin isimlerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denizaltı aracında hayatını kaybeden 14 denizcinin isimleri şöyle:
Birinci seviye kaptan
- Denis Dolonskiy – Rusya Kahramanı
- Nikolai Filin – Rusya Kahramanı
- Vladimir Abankin
- Andrey Voskresenskiy
- Konstantin İvanov
- Denis Oparin
- Konstantin Somov
İkinci seviye kaptan
- Aleksandr Avdonin
- Sergey Danilçenko
- Dmitriy Solovyev
Üçüncü seviye kaptan
- Viktor Kuzmin
- Vladimir Suhiniçev
Teğmen
- Mihail Dubkov
Yarbay
- Aleksandr Vasilyev
Bakanlığa göre, hayatını kaybeden askerler sözkonusu denizaltı aracının aşırı derinliklere indiği, Arktika bölgesinde çok sayıda zorlu sualtı araştırmasında görev almıştı.
Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri biliniyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin de araçta 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.
Список погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата: https://t.co/Y2I4a2spZR #Минобороны #СеверныйФлот #ВМФ #СпискиПогибших #Североморск pic.twitter.com/hUeZtX3lZA— Минобороны России (@mod_russia) July 3, 2019
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