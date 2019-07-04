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15:34 04 Temmuz 2019
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    Mansur Yavaş Rusya'da: Ankara-Moskova hattı canlanacak

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
    Rusya
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    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'ın davetlisi olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9. Moskova Kentsel Forumu'na katıldı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyaca ünlü birçok belediye başkanının katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu'nda Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

    © Sputnik .
    Yavaş’ın ilk yurt dışı gezisi Rusya’ya
    1993 yılından beri kardeş kent olan Ankara ve Moskova, yeni iş birliği protokolü ile iki yıl boyunca altyapıdan ulaşıma, ticaretten turizme kadar birçok alanda birlikte çalışacak.

    Moskova Kentsel Forumu’nda özellikle büyük kentlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılırken, bu yıl ki forumun ana teması ise "Yaşam Kalitesi. Daha iyi bir kent için projeler" olarak belirlendi.

    Yavaş ile Moskova Belediye Sobyanin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara ve Moskova hattı daha da canlanacak.

    Her iki şehrin halkları arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı anlayışı geliştirmek, eşitlik ve karşılıklı yarar sağlamak ilkelerine bağlı kalarak iş birliği yapılmasının amaçlandığı protokolde, öncelikli iş birliği alanları ise şöyle belirlendi:

    1. Büyük Şehirlerde Toplu Ulaşım ve Yol Altyapılarının Geliştirilmesi:

    • Park sistemleri organizasyonu
    • Güzergah ulaşımı için banliyö merkezleri ve kesişen park yerleri inşa edilmesi
    • Akıllı ulaşım sistemi uygulamaları ve bilgisayar destekli trafik akışı mühendisliği

    2. Kentsel Planlamanın Geliştirilmesi:

    • Tasarım ve Kentsel Gelişim Nazım Planları uygulaması alanında tecrübe değişimi
    • · Yeşillendirme ve kentsel mekan iyileştirilmesi için en uygun şartların oluşturulması kapsamında tecrübe değişimi
    • Kentsel mekanların yeniden inşaatı alanında tecrübe değişimi

    3. Kentsel Gelişim, Konut hizmetleri ve Kentsel Altyapı Alanlarının Geliştirilmesi:

    • Konut iyileştirmesi, altyapı hizmetleri ve sosyal tesisler çerçevesinde ortak projeler ve programların yapılması
    • Spor ve endüstriyel tesislerin yeniden inşası konusunda tecrübe paylaşımının sağlanması

    4. Çevre Koruma Alanının Geliştirilmesi:

    • Çevresel konularda uzmanların gerçekleştireceği görüşmelere ve toplantılara olanak sağlanacak
    • Çevre koruma alanında bilgi paylaşımında bulunulacak

    5. Kültür, Turizm ve Spor Alanlarının Geliştirilmesi:

    • Kültürel miras kaynaklarının devlet tarafından korunması, ulusal muhafaza ve bu konuların kitleselleşmesi çerçevesinde tecrübe paylaşımının sağlanması
    • Turist ve konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi konularında iletişimin tesis edilmesi
    • Taraflarca düzenlenen turizm ticaret sergileri, konferanslar ve seminerlere katılmak
    • Belirli spor alanlarında uzmanlaşmış, spor heyetlerinin değişimi
    • Kültür heyetlerinin değişimi
    • Taraflarca düzenlenen kültürel sergilere, konferanslara, forumlara, seminerlere katılmak
    • Kültür, spor ve turizm alanında uzman değişimi
    • Genç restorasyon uzmanlarının eğitiminde tecrübe paylaşımının sağlanması
    • Genç restorasyon uzmanlarının taraflarca düzenlenen projelere katılımının sağlanması.

    6. Bilişim Teknolojileri Alanının Geliştirilmesi:

    • Vatandaşlar için devlet hizmetleri erişim programları geliştirilecek
    • Elektronik devlet hizmetlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek
    • Devlet makamları ve vatandaşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine olanak sağlanacak

    7. Ticaret, Ekonomi ve İş Alanlarının Geliştirilmesi:

    • Girişimcilik ve özel teşebbüsün geliştirilmesi ve desteklenmesi alanında tecrübe paylaşımının sağlanması
    • Ticaret ve hizmetler alanında modern kazanımların tetkik edilmesi için konuyla ilintili sergi, yarışma, festival, ticaret fuarı ve yuvarlak masa toplantıları hakkında bilgi paylaşımında bulunulması

    8. Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Alanının Geliştirilmesi:

    • Sosyal koruma konusunda tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi
    • Sosyal koruma ve hukuki yardım konulu programlar kapsamında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi
    • Ankara ve Moskova Belediyeleri, bundan sonra iki şehir arasında ortaklık bağlarının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı ve desteği karşılıklı sağlayacak.
    Etiketler:
    ulaşım, işbirliği, Ekonomi, Turizm, kültür, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Türkiye, Rusya, Moskova, Sergey Sobyanin
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