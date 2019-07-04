Putin'in İtalya ziyareti başladı: İlk görüşme Papa Francis'le

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Putin'in ilk durağı Vatikan oldu.

Vlaidmir Putin, günübirlik ziyaret için gittiği Roma'da öncelikle Vatikan'a giderek Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ile bir araya geldi.

Putin meets Pope Francis for the 3rd time pic.twitter.com/bss5rexAq2 — RT (@RT_com) 4 Temmuz 2019

EKONOMİYE ÖNCELİK VERİLECEK

Rus lider daha sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giuseppe Conte'yle bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmelerde önceliğin ekonomik konulara verileceğini belirterek, ikili ticaret hacmini 2013'te ulaşılan 54 milyar dolar seviyesine çıkaramadıkları için endişe duyduklarını belirtti.

Владимир Путин приехал в Ватикан pic.twitter.com/0Gj8gIOBIb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 4, 2019

​Uşakov, Rusya-AB ilişkilerinin, Suriye ve Ukrayna'daki durumun, İran'la ilgili gelişmelerin ve Libya'da çözüm yollarının da ele alınacağını ifade etti.

Uşakov, ziyaretin bir diğer amacının 2004 yılında kurulan ve son olarak 6 yıl önce toplanan Sivil Toplum Diyaloğu Forumu'na yeniden ivme kazandırmak olduğunu kaydetti.

© AFP 2019 / Tiziana Fabi Vladimir Putin

BERLUSCONİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Putin, resmi programının sona ermesinin ardından 82 yaşındaki eski İtalya Başbakanı ve yakın dostu Silvio Berlusconi'yi ziyaret edecek.

Putin arrives in the Vatican for a meeting with Pope Francis pic.twitter.com/NFHL8RkPtt — RT (@RT_com) July 4, 2019

PUTİN VE PAPA FRANCIS 3. KEZ BİR ARADA

Bu, Putin ve Papa Francis'in bir araya geldiği 3. görüşme olma özelliğini taşıyor.

Papa, Rus lideri kişisel kütüphanesinde ağırlarken görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi ve tarafların birbirlerine hediye vermesi bekleniyor.

Katolik lider, Putin'i Kasım 2013 ve Haziran 2015'te kabul etmişti.