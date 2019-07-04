Rus denizaltısında ölen askerler için Kronstadt Donanma Katedrali'nde anma ayini yapıldı

Barents Denizi'nde Rus karasuları içerisindeyken Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 14 asker için St. Petersburg'daki Kronstadt Donanma Katedrali'nde anma ayini düzenlendi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre yüzlerce denizci ile daha önce donanmada görev yapan rahipler, Fin Körfezi'ndeki bir adada bulunan Kronstadt Donanma Katedrali'nde toplandı.

14 askerin anısına dualar okuyan katılımcılar, hayatını kaybedenler anısına mum yaktı.

Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 denizcinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.