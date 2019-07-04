Papa, Putin'e Roma manzaralı gravür hediye etti: Roma'yı unutmamanız için

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya ziyaretinin başında Vatikan'a giderek Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ile görüştü. Görüşmenin sonunda Papa Francis, Putin'e Aziz Petrus Meydanı manzaralı, bir gravür hediye etti. Bu hediyeyi Rus liderin Roma'yı unutmaması için verdiğini belirtti.

Putin, Vatikan'a yarım saatlik bir gecikmeyle geldi ve görüşme planlanandan 45 dakika geç başladı. Taraflar, Papa Francis'in yabancı konuklarıyla görüşmelerin protokolünde öngörüldüğü şekilde tam bir saat görüş alışverişi yaptı.

Görüşmenin sonunda Papa Francis, Putin'e Aziz Petrus Meydanı manzaralı, bir gravür hediye etti. Papa, bu hediyeyi Rus liderin Roma'yı unutmaması için verdiğini belirtti.

«А это, чтоб вы не забыли Рим»: Путин подарил Папе икону Петра и Павла, а в Папа - гравюру с видом Рима pic.twitter.com/SGtxBMpEIE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 4, 2019

​Putin de, buna karşılık olarak Papa'ya büyük havariler Pyotr ve Pavel'in bulunduğu bir ikona hediye etti.

Putin, rönesans dönemine damga vuran İtalyan ressam, heykeltraş ve şair Michalengelo'nun hayatını konu alan, Rus yönetmen Andrey Konçalovskiy'in yeni filmi Günah'ın diskini de hediye etti.

Папа Римский станет одним из первых зрителей нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Путин подарил ему несколько дисков с картиной pic.twitter.com/k6602y8CT7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 4, 2019

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Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Putin ve Papa, Suriye, Ukrayna ve Venezüella'daki da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası güncel konuyu ele aldı.

Taraflar, Suriye, Ukrayna ve Venezüella'daki duruma özel önem atfetti.

PUTİN VE PAPA FRANCIS 3. KEZ BİR ARADA

Bu, Putin ve Papa Francis'in bir araya geldiği 3. görüşme olma özelliğini taşıyor.

Katolik lider, Putin'i Kasım 2013 ve Haziran 2015'te kabul etmişti.