Kremlin: Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran zirvesinin net tarihi teyit edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, üçlü zirvenin Türkiye’de ağustos ortalarında yapılacağı açıklamasını değerlendiren Peskov, “Görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Net tarihler teyit edilecek” dedi.

Kalın ise, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada üçlü zirvenin Ekim ayında İstanbul'da yapılmasının planlandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak.