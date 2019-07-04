Rusya’dan Libya’ya uyarı: Terörist gruplar için elverişli zemin hazırlıyor

“Libya krizinin barışçıl yollarla çözümü lehine prensip duruşumuzu teyit ediyoruz” diyen Zaharova, “Maalesef Libya’daki iç çekişme ve iktidar boşluğu, bir dizi terörist grubun etkin hale gelmesi için elverişli zemin hazırlıyor. Onlar saldırılarını artırdı. Ancak ülkenin batısında ve doğusundaki tüm vatansever güçlerin çabalarını koordine etmesiyle onların sonu getirilebilir” diye ekledi.
Rusya’nın, Libya’da ateşkesin kurulması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca Libya’daki askeri ve politik güçleri diyalogu başlatmaya ve nihai amacı ülkenin bölünmesini engelleme, vahit ve etkili devlet kurumlarını oluşturma olan kapsayıcı bir politik süreci canlandırmak için tedbirler almaya çağırıyoruz”.
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