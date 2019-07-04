Rusya: ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda hiçbir ilerleme yok

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Suriye’deki askerlerini geri çekme konusuyla ilgili olarak, “Hiçbir ilerleme görmüyoruz. Çünkü eğer eylemlerinin mantığını anlamış olsaydık bunu görebilirdik. Ancak mantıklarını anlamak bir yana, resmi duruşlarını bile referans alamıyoruz. Çünkü tahliyenin tarihlerini, nicel parametrelerini ve diğer önemli ayrıntılarını veren net bir resmi duruşları yok. Dolayısıyla bu yönde bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, “ABD askerlerinin Suriye’den çıkarılacağı veya çıkarılmayacağı yönünde somut bir konuda en azından yakın gelecekteki eylemlerinin mantığını anlamaya çalıştıklarını” dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılı aralık ayında, Suriye’deki askerleri geri çekeceklerini açıklamıştı.