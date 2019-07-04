Putin: NATO, Libya’daki devlet sistemini yıktı

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısında, “Libya konusunda Rusya’nın neler yapıp yapmayacağı önemli bir konu. Ama genel olarak Libya’daki olayların nasıl başladığı, bu ülkenin devlet sistemini kimin yıktığını hatırlamakta yarar var. Bildiğim kadarıyla bu NATO’nun kararıydı. Avrupa uçakları Libya’yı bombaladı. Sonucu ortada, Libya’nın devlet sistemi yok edildi” ifadelerini kullandı.

‘LİBYA’DA ÇÖZÜMDEN KAÇINMIYORUZ’

Rusya’nın, Libya’daki çözüme belirleyici katkı sağlaması gereken ülke olmadığını dile getiren Putin, bununla birlikte çözümden kaçınmayacağını belirterek, “Kaçınmıyoruz ama tümüyle bu sorunun içine dalmak da istemiyoruz” dedi.

Rusya’nın Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ve General Halife Hafter ile eşit ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Rus lider, “İkisi de Moskova’ya geldi, ikisi de Roma’ya geldi. Libya’daki silahlı çatışmanın mümkün olduğunca en kısa zamanda son bulması, diyalogun kurulması ve Libya devletçiliğinin nasıl inşa edileceği, canlandırılacağı konusunda anlaşma sağlanması gerekiyor. Hepimiz buna ilgi duyuyoruz” diye ekledi.

Putin, Rusya’nın Libya’da çatışan taraflar arasında diyalogun kurulmasına destek vermeye ve bu ülkede devlet kurumlarının normal faaliyet göstermesine yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

‘İDLİB’DEKİ MİLİTANLARIN LİBYA’YA SIZMASI ENDİŞE VERİCİ’

Suriye’nin İdlib bölgesinden militanların Libya’ya sızdığını gözlemlendiğini dile getiren Putin, “Bu beni endişelendiriyor. Bu hepimiz için bir tehdit, çünkü bu militanlar Libya’dan istediği her yere geçebilir. Gelin bunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.