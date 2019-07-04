Rus Dışişleri: Alman istihbaratı, Sputnik ve RT'ye yönelik suçlamalar için kanıt sunmadı

Alman istihbaratı tarafından hazırlanan ve Sputnik ile Russia Today'in (RT) Rusya'nın ana nüfuz araçları olarak gösterildiği raporu eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanların hiçbir kanıt sunmadığını vurguladı.

Zaharova, "Rus istihbaratının özellikle Almanya topraklarında aktif olarak casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarının yanında belgenin büyük bir bölümü, Rus medya kuruluşlarının Alman kamuoyu üzerindeki etkisine ayrılmış. Örneğin; Sputnik haber ajansı ve Russia Today Deutsch televizyonu 'propaganda ve dezenformasyon yapmakla' suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Raporu hazırlayanların hiçbir kanıt sunmadığına dikkat çeken Zaharova, bu politikanın kabul edilemez olduğunu ve temel basın ve ifade özgürlüğü ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, geçen hafta yayınladıkları 2018 raporunda Rusya'nın nüfuzunu yaymak amacıyla Almanya'daki medya varlığını artırdığını, devlet şirketlerinin toplumu etkilemek için bağımsız medya kuruluşları maskesi altında faaliyet yürüttüğünü öne sürmüştü.