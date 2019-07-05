Putin, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM fuarı için Yekaterinburg'a gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin partner ülkelerinden biri olduğu uluslararası sanayi fuarı INNOPROM-2019'a katılmak üzere Yekateringburg kentini ziyaret edeceğini belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin), gelecek hafta Yekaterinburg'u ziyarat etmesi planlanıyor. Putin burada geleneksel olarak INNOPROM-2019 fuarını ziyaret edecek, ayrıca Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi'nde de bir konuşma yapacak" dedi.

Peskov, Putin'in söz konusu fuar kapsamında Türk yetkililerle bir araya gelip gelmeyeceği hakkındaysa bilgi vermedi, ancak Rus liderin programının detaylarını pazartesi duyuracaklarını söyledi.

8-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek INNOPROM-2019'a, Türkiye'nin partner ülke olarak katılacağı açıklanmıştı. Söz konusu fuara Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın onur konukları olarak katılmaları bekleniyor.