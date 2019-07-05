Lavrov: Rusya-Türkiye-İran zirvesi gündemde, anayasa komitesi kısa süre içinde çalışmalarına başlayabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasında yeni üçlü zirve yapılması konusunun gündeme olduğunu belirtti. Lavrov'a göre Suriye anayasa komitesi kısa süre içinde çalışmalarına başlayabilir.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşmesinin başında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Astana süreci kapsamında Suriye hükümeti ve muhalefeti arasında varılan anlaşmaların garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de kalıcı barışın tesisine dönük çabalarını sürdürecek. Yakın gelecekte hem siyasi direktörler düzeyinde görüşmeler yapılacak hem de yeni üçlü zirve konusu değerlendiriliyor" dedi.

'GERÇEK BİR SİYASİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR'

Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına yakın gelecekte başlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Suriye hükümeti ile çeşitli muhalif güçler arasında işbirliği kanalları kurmak için atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını ayrıca ifade etmek istediğini belirten Lavrov, bu adımların BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilenlere tamamen uygun olduğunu ve bizzat Suriyeliler tarafından yürütülen gerçek bir siyasi süreç başlatabileceğini vurguladı.

Lavrov, siyasi sürecin önündeki belirleyici adımın anayasa komitesini kurma çalışmalarının tamamlanması olduğunu kaydederek komitenin kısa süre içinde çalışmalara başlayacağını düşündüğünün altını çizdi.

'RUS-TÜRK ÇABALARININ İDLİB'E İSTİKRAR GETİRECEĞİNİ UMUYORUM'

Geir Pedersen de, Rusya ve Türkiye'nin ortak çabalarının İdlib'deki durumu çözüme kavuşturmasını beklediklerini ifade etti.

İdlib'de çok zor bir durumun hâkim olduğunu kaydeden Pedersen, "Rusya ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde İdlib'de istikrarı sağlayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın üçlü zirvenin Türkiye’de ağustos ortalarında yapılacağı açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Net tarihler teyit edilecek” demişti.