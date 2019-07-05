Kayıt
17:23 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Ryabkov: Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğimize devam edeceğiz

    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (190)
    0 40

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğine devam etmeyi planladıklarını ifade etti. Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilmesi teklif edilen Venezüella konulu uluslararası konferansa katılmakla ilgili de konuşan Ryabkov, henüz bir karar vermediklerini ifade etti.

    © Sputnik / Илья Питалев
    Putin: Venezüella'ya askeri müdahale kabul edilemez
    Gazetecilere konuşan Ryabkov “Kardeş Venezüella ile dostane ve müttefiklik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklı alanlarda projeler gerçekleştireceğiz. Faaliyetlerimizi elbette Venezüella ordusunun potansiyelinin güçlendirilmesine olanak sağlayan mevcut anlaşmalar çerçevesinde yürüteceğiz” dedi.

    Venezüella’da Rus askerlerinin bulunmasıyla ilgili spekülasyonların birçok kez yalanlandığını belirten Ryabkov “Burada Venezüella’ya gönderilmiş olan teçhizatla ilgili yürütülen çalışmalar söz konusu” dedi.

    Ryavkov, ayrıca 20-22 Temmuz’da Venezüella’ya gidip ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve Bağlantısızlar Hareketi kapsamında bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.

    Ryabkov, Rusya’nın hareketin daimi gözlemcisi olduğunu ifade etti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Rus askerlerin yeni teçhizat bakımı için Venezüella’da bulunduğunu belirtmişti.

    ‘PERU’DAKİ VENEZÜELLA KONFERANSINA KATILMA KONUSUNDA HENÜZ BİR KARAR ALMADIK’

    Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov'dan CNN'e 'Venezüella' tepkisi: Bazıları size 'yalan haber' diyor
    Öte yandan, Lima’da 6 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Venezüella konulu konferansa katılmakla ilgili de konuşan Ryabkov, henüz bir karar almadıklarını söyledi.

    Ryabkov “İlk önce gündemde ne olduğunu, neyin ne olduğunu anlamalıyız. Henüz orada her şey çok dengesiz durumda. Moskova’dan ciddi bir katılım beklenebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.

    Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Şetinin, Lima’dan Venezüella’daki durumun konuşulması üzere 6 Ağustos’ta gerçekleştirilecek uluslararası konferansla ilgili davet aldıklarını ve konuyu incelediklerini söylemişti.

    Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio Venezüella krizini ele almak üzere Türkiye, Rusya ve Çin’in aralarında bulunduğu 100 ülkeyi davet etmişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (190)

    İlgili konular:

    Venezüella parasına enflasyon ayarı: Sıfırlar geri döndü
    'Guaido'nun ABD temsilcisi, Washington'daki Venezüella elçiliğinde kontrolü ele geçirdi'
    ABD, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırımları genişletti
    Venezüella-Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü
    Etiketler:
    Çin, Türkiye, Nestor Popolizio, Aleksandr Şetinin, Lima, Peru, Rusya, Venezüella, Sergey Ryabkov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet