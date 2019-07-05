Ryabkov: Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğimize devam edeceğiz

Venezüella’da Rus askerlerinin bulunmasıyla ilgili spekülasyonların birçok kez yalanlandığını belirten Ryabkov “Burada Venezüella’ya gönderilmiş olan teçhizatla ilgili yürütülen çalışmalar söz konusu” dedi.
Ryavkov, ayrıca 20-22 Temmuz’da Venezüella’ya gidip ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve Bağlantısızlar Hareketi kapsamında bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.
Ryabkov, Rusya’nın hareketin daimi gözlemcisi olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Rus askerlerin yeni teçhizat bakımı için Venezüella’da bulunduğunu belirtmişti.
‘PERU’DAKİ VENEZÜELLA KONFERANSINA KATILMA KONUSUNDA HENÜZ BİR KARAR ALMADIK’
Ryabkov “İlk önce gündemde ne olduğunu, neyin ne olduğunu anlamalıyız. Henüz orada her şey çok dengesiz durumda. Moskova’dan ciddi bir katılım beklenebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Şetinin, Lima’dan Venezüella’daki durumun konuşulması üzere 6 Ağustos’ta gerçekleştirilecek uluslararası konferansla ilgili davet aldıklarını ve konuyu incelediklerini söylemişti.
Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio Venezüella krizini ele almak üzere Türkiye, Rusya ve Çin’in aralarında bulunduğu 100 ülkeyi davet etmişti.
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