Ryabkov: Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğimize devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğine devam etmeyi planladıklarını ifade etti. Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilmesi teklif edilen Venezüella konulu uluslararası konferansa katılmakla ilgili de konuşan Ryabkov, henüz bir karar vermediklerini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Ryabkov “Kardeş Venezüella ile dostane ve müttefiklik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklı alanlarda projeler gerçekleştireceğiz. Faaliyetlerimizi elbette Venezüella ordusunun potansiyelinin güçlendirilmesine olanak sağlayan mevcut anlaşmalar çerçevesinde yürüteceğiz” dedi.

Venezüella’da Rus askerlerinin bulunmasıyla ilgili spekülasyonların birçok kez yalanlandığını belirten Ryabkov “Burada Venezüella’ya gönderilmiş olan teçhizatla ilgili yürütülen çalışmalar söz konusu” dedi.

Ryavkov, ayrıca 20-22 Temmuz’da Venezüella’ya gidip ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve Bağlantısızlar Hareketi kapsamında bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenleneceğini ifade etti.

Ryabkov, Rusya’nın hareketin daimi gözlemcisi olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Rus askerlerin yeni teçhizat bakımı için Venezüella’da bulunduğunu belirtmişti.

‘PERU’DAKİ VENEZÜELLA KONFERANSINA KATILMA KONUSUNDA HENÜZ BİR KARAR ALMADIK’

Öte yandan, Lima’da 6 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Venezüella konulu konferansa katılmakla ilgili de konuşan Ryabkov, henüz bir karar almadıklarını söyledi.

Ryabkov “İlk önce gündemde ne olduğunu, neyin ne olduğunu anlamalıyız. Henüz orada her şey çok dengesiz durumda. Moskova’dan ciddi bir katılım beklenebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Şetinin, Lima’dan Venezüella’daki durumun konuşulması üzere 6 Ağustos’ta gerçekleştirilecek uluslararası konferansla ilgili davet aldıklarını ve konuyu incelediklerini söylemişti.

Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio Venezüella krizini ele almak üzere Türkiye, Rusya ve Çin’in aralarında bulunduğu 100 ülkeyi davet etmişti.