Putin: Papa Francis, Dostoyevski’nin kitapları olmadan gerçek bir rahip olunamayacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vatikan’da bir araya geldiği Papa Francis’in ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin kitapları olmadan, onun felsefesinin derinliğini anlamadan gerçek bir rahip olunamayacağını söylediğini ifade etti.

İtalya hükümetinin düzenlediği Rusya-İtalya Sivil Toplum Diyalog Forumu temsilcileri ile akşam yemeğinde konuşan Putin, Papa Francis’le Vatikan’daki görüşmelerine ışık tuttu.

Putin, Papa’nın masasında her zaman Rus yazarlar Lev Tolstoy ve Fyodor Dostoyevski’nin kitaplarını bulundurduğunu söyledi. Kitapların ismini vermeyen Putin, Papa’nın Dostoyevski’nin kitapları olmadan, onun derin felsefesini anlamadan gerçek bir rahip olunamayacağını söylediğini aktardı.

Papa’nın konuşmalarının bu kısmını açıklamasına onay verdiğini belirten Putin “Bu birçok şeyi söylüyor. Bu bizim ortak derin ruhani köklerimizi ortaya koyuyor” dedi.