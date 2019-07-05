Libya, 2 Rus vatandaşını seçimlere nüfuz etme girişimi gerekçesiyle gözaltına aldı

Başsavcılığın açıklamasına göre zanlılar, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Seyfülislam Kaddafi'yle iki görüşme yaptı.

RUS VAKFINDA ÇALIŞIYORLAR

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç, gözaltına alınan Rusların vakıf çalışanı olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Malkeviç, gözaltındaki vakıf çalışanlarından birinin ünlü sosyolog Maksim Şugaley olduğunu kaydetti.

Malkeviç, çalışanlarının sadece ülkedeki insani, kültürel ve siyasi duruma ilişkin sosyal anket çalışmaları yaptığını, seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini vurguladı.