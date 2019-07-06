Rusya'dan NATO'ya: INF'nin çökmesinin sorumluluğunu Rusya'ya yükleme girişimleri mesnetsiz

Brüksel'de yapılan Rusya-NATO Konseyi toplantısında ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesi bağlamında Avrupa'da güvenliğin tartışıldığı belirtildi.

Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafı, INF'nin çökmesinin sorumluluğunu Rusya'ya yükleme girişimlerinin mesnetsiz olduğunu belirtti. Avrupa'daki askeri ve siyasi gerilimin artması yönündeki gerçek risklere dikkat çeken Rus diplomatlar, itidali korumanın gerekliliğine vurgu yaptı" denildi.

Açıklamaya göre, oluşan mevcut durumda Rusya'nın askeri güvenlik çıkarlarının sağlanmasına dönük önlemler aldıklarını anlatan Rus tarafı, ABD Avrupa'ya ve diğer bölgelere silahlarını konuşlandırmadığı sürece Moskova'nın bu yönde adım atma niyetinde olmadığını ifade etti.

Rus tarafı, NATO'yu bu konuda aynı yönde açıklama yapmaya çağırdı.

Toplantı sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve İttifak'ın Rusya'nın INF'ye geri döneme isteği ortaya koymadığını ve bu durumun diğer anlaşmalara ilişkin güveni zedelediğini ifade etti. Stoltenberg, toplantıda önemli bir ilerleme belirtisi görülmediğinin altını çizdi.

2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu. 3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.