Putin'den Maduro'ya bağımsızlık günü kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bağımsızlık ilanının 208. yıldönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya kutlama mesajı gönderdi.

Venezüella İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mevkidaşını 208. bağımsızlık yıldönümü için kutlayan Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, stratejik ortaklık ruhu sayesinde gelişiyor. Siyaset, ticaret, enerji, bilim, teknik ve diğer alanlarda ikili işbirliği yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Venezüella'daki zorlu problemlerin çözümü için Venezüella'nın meşru hükümetine ve halkına tutarlı bir şekilde destek vermeyi sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Değerli Nicolas, sana sağlık ve başarı, yurttaşlarına da barış ve refah temenni ediyorum" dedi.

Venezüella, 5 Temmuz 1811'de İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmişti.