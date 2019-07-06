Rus Dışişleri: ABD, tüm dünyada Rusofobi tohumları ekiyor

Washington'daki yetkililerin bu konsept yardımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası iki ülkenin normalleşmesini engellemeye çalıştığını belirten Rus Dışişleri, konseptin açık bir şekilde dünyada ve özellikle Rusya'ya komşu ülkelerde Rusofobi tohumları ekme amacı taşıdığını vurguladı.

USAID'in Rusya'ya komşu ülkelere Moskova korkusu yayarak ve 'Rus müdahalesi'nden korkulması gerektiğini öne sürerek onların ABD'ye bağlanmasını sağlamaya ve Avrupa'yı pahalı Amerikan sıvılaştırılmış gazını almaya zorlamaya çalıştığını kaydeden Rus Dışişleri, "Konsept, kısa süre önce Osaka'daki G20 zirvesinde Putin ve Trump'ın görüşmesi sırasındaki tonla tamamen çelişiyor. Washington'daki nüfuz sahibi yetkililer, var güçleriyle Rus-Amerikan normalleşmesini engellemeye ve ilişkileri daha da bozmaya çalışıyor" ifadelerine kullandı.

USAID Başkanı Mark Green, 4-5 Temmuz'da Paris'ten G8 ülkeleri temsilcileriyle 'Kremlin'in Kötü Niyetli Nüfuzuyla Mücadele Konsepti'ni ele almıştı.

Konseptin, hedef alınan ülkelerde ekonomik ve demokratik kararlılık için gerekli koşullar yaratarak ve Kremlin'in bazı kurumları etkisizleştirme çabalarına karşı koyarak Rusya'nın nüfuzuna karşı koyma amacı taşıdığı belirtiliyor.