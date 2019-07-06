Denizaltında ölen Rus askerler son yolculuğuna uğurlandı

Denizci askerler, Serafimov mezarlığında düzenlenen törenle Kursk denizaltında ölenler için dikilen anıtın yanına gömüldü.

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище хоронят погибших подводников pic.twitter.com/crfOJo2ITa — Александр Коц (@sashakots) 6 Temmuz 2019

​Cenazeye Rus askerlerin yakınları, Rusya Donanması komutanları, St. Petersburg idari yöneticileri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

На Серафимовском кладбище в Петербурге прощаются с погибшими подводникамиhttps://t.co/PP2QL2Y34q pic.twitter.com/PMpMKg94NI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 Temmuz 2019

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Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 denizcinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasından hemen sonra programını iptal edip Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.