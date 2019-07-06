Rus senatörden, Stoltenberg’in INF’yi ‘kurtarma’ teklifine yanıt

Rus Senatör Aleksey Puşkov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) kurtarmak için Rusya’nın 9М729 füzesini imha etmesi gerektiği açıklamasını değerlendirdi.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stoltenberg’in INF’yi kurtarma teklifinin bahane gibi göründüğünü belirterek, “Geçtiğimiz günlerde önde gelen bir Amerikalı uzman bana, ABD’de çok fazla kişinin antlaşmadan çekilmek için bahane aradığını söyledi” dedi.

Stoltenberg’in, bahane arayanlarla işbirliği ettiğini yazan Puşkov, “Peki ya ABD, Avrupa’daki füze savunma sisteminden vazgeçmek istiyor mu?”

Столтенберг предложил нам способ сохранить договор о РСМД, но он выглядит как отговорка. «Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора», - сказал мне на днях видный амер.эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 Temmuz 2019

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünkü basın toplantısında, INF’ye dönmenin en kolay yolunun Rusya’nın 9М729 füzelerini imha etmesi olduğunu savunmuştu. Stoltenberg, Rusya’nın 1987 yılında, birkaç hafta içinde seyir füzeleri ile orta menzilli füzelerini imha etmeyi başardığını söyleyen Stoltenberg, “Moskova, anlaşmaya uygun olmak istiyorsa aynısını şimdi de yapabilir” ifadesini kullanmıştı.