Gürcistan: Umarız Rusya ticari ambargo uygulamaz

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’ya giren Gürcistan yapımı alkol ürünleri üzerindeki kontrolün artırıldığını duyurmuştu.

Davitaşvili, Gürcü çiftçilerle görüşmede, “Hükümetimiz, pragmatik politikanın mümkün olduğunu kanıtladı. Kırmızı çizgilerimiz var, toprak bütünlüğü önceliktir, ama biz yoğun kültürel ve ekonomik bağlar kurmayı başardık ve Rusya tarafından ticari ambargo uygulanmamasını umuyoruz. Şarap dahil ticari ilişkilerimizi sürdürebiliriz. Bu ilişkilerin pragmatik bağlara dayanması, duygulardan arınmış ve becerikli olması önemli” dedi.

Sürecin, Rusya tarafından ilgili teknik yapıların dahil edilmesiyle layıkıyla değerlendirilmesi umudunu dile getiren Gürcü bakan, mevcut ilerlemenin sadece pragmatik ilişkiler sayesinde elde edildiğini kaydetti.