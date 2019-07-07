Rusya: İran’ın nükleer anlaşma sınırlamalarına uymama kararlarını anlıyoruz, ancak ölçülü davranmalı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan ABD’nin çekilmesi ardından İran’ın attığı adımları anladıklarını, buna karşın Tahran’dan ölçülü davranmasını beklediklerini söyledi.

Rus daimi temsilci Mihail Ulyanov, İranlı üst düzey yetkililerin uranyum zenginleştirme seviyesini artıracaklarını açıklamasına ilişkin olarak, "İran’ı söz konusu adımlarını ve onu bu adımları atmaya iten sebepleri anlıyoruz. Ancak İran’ı, nükleer anlaşmanın içinde bulunduğu durumu karmaşıklaştıracak daha çok önlem almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Ayrıca Ulyanov, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini artırmasının beklenmedik bir adım olmadığını, zira Tahran’ın başından beri şeffaf bir biçimde davrandığını da ekledi.

‘URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE YÜZDE 5 SEVİYESİNİN GEÇİLMEMESİ İYİ OLUR’

İran’ın uranyum zenginleştirme sınırını ne kadar artırdığını belirlemeninse birkaç gün içinde mümkün olacağına inandığını söyleyen Ulyanov, "Yeni seviyenin değerini belirlemek zaman alacak. Ancak yüzde 5 oranının geçilmemesi iyi olur" ifadelerini kullandı.

‘ANLAŞMANIN KURTARILMASI ADINA ORTAYA KONACAK DİPLOMATİK ÇABALAR İÇİN HALA YER VAR’

Ulyanov, "Her ne olursa olsun (nükleer anlaşmayı kurtarmak için ortaya konacak) diplomatik çabalara devam etmek için hala bir alan mevcut, çabalar sürdürülecek" diye ekledi.

İranlı üst düzey yetkililer, ABD’den anlaşmadan çekilmesi ardından kendilerinin de anlaşma ile belirlenen yükümlülükleri bir derece daha düşüreceğini açıklamıştı. Bu kapsamda nükleer anlaşma ile belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesini aşacaklarını söylemişlerdi, ancak uranyumu hangi oranda zenginleştireceklerine ilişkin net bilgi vermemişlerdi.

2015 anlaşmasında İran için uranyum zenginleştirme oranı yüzde 3.67 olarak belirlenmişti. Söz konusu oran enerji üretimi için yeterli, ancak nükleer başlıklar için gerekli olan yüzde 90 oranının oldukça altında.

İran’ın nükleer anlaşmadan kısmen çekilme ve anlaşma ile belirlenen sınırlandırmalara uymama kararları, ABD’nin söz konusu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasını izliyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmayı ABD, İran, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya müzakere etmişlerdi.

Rusya hem İran hem de ABD’ye ölçülü davranma çağrısı yapsa da anlaşmanın çökmesinden ABD’yi sorumlu tutuyor.